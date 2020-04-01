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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 200 uzmanı korona ile mücadelede istihdam edecek

Ülkemizde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sayısının daha erken ve hızlı biçimde artırılması amacıyla TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından ivedilikle destek mekanizmaları oluşturuldu.

01.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:14
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 200 uzmanı korona ile mücadelede istihdam edecek
Ülkemizde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sayısının daha erken ve hızlı biçimde artırılması amacıyla TÜSEB ( Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından ivedilikle destek mekanizmaları oluşturuldu. Yeni yönetim döneminde etkin ve stratejik yaklaşım ve uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken bir kurum olan TÜSEB bu zorlu dönemde de kritik roller üstlenmiş durumda.

TÜSEB tarafından Covid-19 ile mücadeleye özel ve salgın süresince aktif olacak "Covid-19 ile Mücadelede İhtiyaç Duyulan Personel İstihdamı" çağrısı ilan edildi. Bu çağrı kapsamında ihtiyaç duyulan illerde oluşturulan Covid-19 tanı merkezlerinde geçici olarak çalıştırılmak üzere biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu, qPCR analizleri konusunda tecrübeli personelin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Proje süresi 3 aydır. Proje personeli, TÜSEB bünyesinde ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Adana'da istihdam edilecektir. İhtiyaca göre yeni iller icin ayrıca duyuru yapılacağı açıklandı.

https://tbys.tuseb.gov.tr adresinden online başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 200 uzmanı korona ile mücadelede istihdam edecek - Haberler

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