Menü
Haberler ›› Güncel ››Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Seyit Karaca seçildi - Güncel

Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Seyit Karaca seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlığına Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Karaca oy birliğiyle seçildi.

17.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:12
Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Seyit Karaca seçildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlığına Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Karaca oy birliğiyle seçildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran başkanlığında meclis başkanlık divanını seçmek ve sektörün güncel konularını istişare etmek üzere Ankara Birlik Merkezinde bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran yaptığı açılış konuşmasında, meclislerin TOBB kanununun 57. Maddesi uyarınca kurulduğunu ve kamu-özel sektör-sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal zeminde bir araya getiren bir platform olduğunu dile getirdi. Öztürk Oran, meclislerin amacının sektörel bazda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için uğraşmak ve nihai aşamada sektörlerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Sektörün gelişmesine ışık tutacak konuların meclis tarafından belirlendiğine dikkat çeken Oran, bu minvalde Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi'nin yaptığı çalışmaları ve faaliyetleri aktardı ve bir önceki dönemde meclis adına önemli çalışmalar yürüten başkanlık divanına emekleri ve çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Meclis Başkanlık Divanı seçimi sonucunda, Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Karaca oy birliğiyle, başkan yardımcılığına Özel Hastaneler Platformu Dernek Başkanı Mehmet Altuğ oy çokluğu ile seçildi.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin ardından Meclis Üyeleri koronavirüs nedeniyle sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. - KONYA
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Öztürk Oran, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı