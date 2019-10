"Türkiye sağlık turizminde önemli bir ülke"

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, " Türkiye sağlık turizmi açısından çok önemli bir ülke. Son dönemlerde Türkiye, gerek Orta Doğu gerek Doğu Avrupa ülkelerinden ve dünyanın her yerinden hasta çeken bir pozisyonda." dedi.Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından 500'ün üzerinde plastik cerrahın katılımıyla Samsun'da devam ediyor.TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılında 41. Ulusal Kurultayı Samsun'da yapmaktan dolayı sevinçli olduklarını söyledi."Türkiye'nin her yerinde bu yıl Mustafa Kemal'in ayak izlerini izleyerek birçok bilimsel toplantı gerçekleştiriyoruz." diyen Ayhan, "Amasya, Sivas, Erzurum ve Samsun izlenilen yollardan biri. Bizim büyük kongremiz dün başladı, bugün ana bilimsel programlarla devam ediyor." ifadesinde bulundu."Plastik cerrahi sağlık turizmi açısından önemli bir noktaya geldi"Plastik cerrahi gündeminin çok yoğun olduğuna işaret eden Ayhan, şunları dile getirdi:"Plastik cerrahi, hem estetik cerrahi hem de onarım cerrahisini kapsayan bir dal. Dünya üzerinde plastik cerrahi çok popüler. Özellikle sağlık turizmi açısından önemli bir noktaya geldi. Türkiye sağlık turizmi açısından çok önemli bir ülke. Son dönemlerde Türkiye, gerek Orta Doğu gerek Doğu Avrupa ülkelerinden ve dünyanın her yerinden hasta çeken bir pozisyonda. Biz de hasta güvenliği açısından dünya seviyesinde standart hizmetleri verebilmek için birtakım önlemler almak için çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmak istiyoruz. Akreditasyon sistemleri getirmek istiyoruz. Yurt dışından gelen hastaların ve ülkemizdeki hastaların en üstü düzeyde plastik cerrahi hizmeti alabilmeleri için hem üyelerimizi eğitiyoruz hem de onların gelişmesine olanak sağlıyoruz."Prof. Dr. Sühan Ayhan, kurultaya yurt dışından da büyük bir ilgi olduğunu aktardı.Kurultaya, İtalya, Portekiz, Almanya, Yunanistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kore'den dünya çapında önemli cerrahların katıldığını belirten Ayhan, "Onlar hem deneyimlerini bize aktaracaklar hem de yeni gelişmeler konusunda bizi bilgilendirecekler. O nedenle bu kurultay sadece bilimsel bir toplantı değil aynı zamanda hem yurt içinden ve yurt dışından birçok plastik cerrahın bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacakları önemli bir toplantı." diye konuştu.OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir ise TPRECD'nin 41. Ulusal Kurultayı'na Samsun'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını vurguladı.Plastik cerrahinin geniş bir uzmanlık alanı olduğunu söyleyen Demir, şunları kaydetti:"Plastik cerrahi yüz cerrahisi, yüz travmaları, cilt kanserleri, yanıklar, el yaralanmaları ve uzuv kopmaları gibi alanlarla uğraşmakta. Bunun yanı sıra yine estetik cerrahi ile ilgili burun ameliyatları, meme ameliyatları, yağ enjeksiyonları ile ilgilenmekte. Ülkemizin bütün bölgelerinden yaklaşık 500'e yakın plastik cerrah Samsun'da buluşmuş durumda. Bunun yanı sıra da 10 tane yabancı misafirimiz bize kendi deneyimlerini, bilgilerini aktaracaklar. Hem bilimsel anlamda hem Samsun için toplantı önemli. Toplantı, hayatında hiç Samsun'a gelmemiş kişilere Samsun'u tanıma fırsatı yaratmaktadır. Dolayısıyla 100. yılda Samsun için anlamlı bir toplantı yapmak bizi gururlandırmaktadır."