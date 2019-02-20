Türkiye, Sağlık Turizminde Rekor Kırdı

Eğitimin açılışında konuşan Genç Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Ercan Karakuş, "Türkiye 2018 yılında 46 Milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

Türkiye, Sağlık Turizminde Yükselen Değer

Mersin il sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 personeli kapsayan ve 5 gün sürecek olan

eğitimde konuşma yapan Genç Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Ercan Karakuş, Türkiye'nin sağlık turizminde her geçen gün daha da ilgi gördüğünü dile getirdi. Karakuş, "Ülkemiz başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık turizmi alanında da çok önemli yatırımlara imza attı. Bunun da olumlu sonuçlarını görmekteyiz. Türkiye sağlık turizminde yükselen değer, ülkemiz sağlık turizminde her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye başladı. Türkiye sağlık turizmi alanında ise bir önceki yıla göre %27 artış gerçekleşti." diye konuştu.

Mersin, Sektörde Önde Gelen İller Arasında

Mersin'in sağlık turizmi konusunda potansiyelini artırmak gerektiğini belirten Ercan Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü, "Mersin ili sağlık turizmi potansiyelini her geçen gün arttırarak sektörde öne çıkan iller arasına girmiştir. Bugün burada başlattığımız "Sağlık Turizminde Süreç Yönetimi Eğitimi" ile yeni bir adım daha atmaktadır. Bizlerde yapılan ve yapılamaya devam eden bu yatırımlara eğitimlerimiz ile sağlık turizmi sektöründeki farkındalığı arttırmak ve sektörün yetişmiş personel ihtiyacını giderme konusunda gayretli çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Mersin, 1,5 Milyar İnsana 3 Saatlik Uzakta

Açılışta konuşma yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Mersin, 1,5 milyar insanın 1 ila 4 saatlik uçuş mesafesindedir. İlimiz gerek sahili, gerek yayları, gerekse nitellikli hasta yatakları ile sağlık turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli iyi kullandığımız takdirde bu alanda ülke ekonomisine çok büyük katkımızın olacağını düşünüyorum. Böyle bir projenin hazırlanarak uygulamaya konmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuşarak Mersin'in sektör ile ilgili potansiyeline dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler