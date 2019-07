TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Türkiye 'nin sağlıkta hekime ulaşabilirliği en iyi ve en ucuz sağlayan ülke olduğunu söyledi.Yediyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının Amerika ve İngiltere'de dahil dünya ülkelerine göre sağlıkta hizmetin en iyisini ve ucuzunu aldığını belirtti.Sağlığın dünyanın her yerinde pahalı bir hizmet olduğunu ifade eden Yediyıldız, "Malzemesi, hizmeti, hekimi pahalıdır. Bir doktoru uzun bir eğitim süresinden sonra oralara görevlendiriyorsunuz. Dolayısıyla sağlık her şeyiyle pahalı bir sektördür." dedi.Yediyıldız, bir süre önce Gülhane Tıp Fakültesinin mezuniyet törenine katıldığını anlatarak, "Orada gördüm ki özellikle genç doktorlarımızın hepsi pırıl pırıl ve hizmet için yanıyorlar. Şununla da mutabık kaldık. Hekim vicdanlıdır, hekim merhametlidir, hekim empati yapar. Hizmeti ucuz ve kolay ulaşılır yapmamızın sebebi bunlar. Dolayısıyla Türkiye sağlıkta hekime ulaşabilirliği en iyi ve en ucuz sağlayan ülkedir." diye konuştu.Türkiye'de sağlık yatırımlarının hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Yediyıldız, insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna işaret etti.Yediyıldız, Türkiye'de sağlık alanında yapılan yeni çalışmalara da değinerek, "Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında yerli ve milli birtakım ilaç ve kan ürünleri konusunda çalışmalarımız var. Sağlığın dış ticaretteki açığını kapatma açısından bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.Diğer önemli çalışmaların ise şehir hastaneleri olduğunu aktaran Yediyıldız, "Şehir hastanelerinde her türlü hizmeti verebilen bloklar ve servisler oluşturuyoruz. Milletimiz oraya girdiği an her şeyiyle hizmetini alacak ve çıkacak. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da hayalidir." ifadesini kullandı.Şenel Yediyıldız, sağlıkta teknolojiyi yenilenme çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.