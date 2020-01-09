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Türkiye Şampiyonasında Yozgat'ı temsil edecekler

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Futsal Turnuvası final maçında Çözüm Anadolu Lisesi rakibi Yozgat Lisesi'ni 5-0 mağlup ederek bu senenin şampiyonu oldu.

09.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:00Türkiye Şampiyonasında Yozgat'ı temsil edecekler
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul faaliyetleri kapsamında düzenlenen Futsal Turnuvası final maçında Çözüm Anadolu Lisesi rakibi Lisesi'ni 5-0 mağlup ederek bu senenin şampiyonu oldu.

Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Futsal İl Birinciliği müsabakaları sonunda tüm rakiplerini mağlup ederek finale çıkan Çözüm Anadolu Lisesi, finalde Yozgat Lisesi ile karşılaştı. Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Çözüm Anadolu Lisesi, il birinciliğini alarak Futsal Şampiyonası Grup eleme müsabakalarında Yozgat'ı temsil etmeye hak kazandı.

Turnuvayı kazanarak Yozgat'ı Futsal müsabakalarında temsil edecek olan Çözüm Anadolu Lisesi öğrencileri kupalarını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'tan aldı.

Yozgat Çözüm Anadolu Lisesi, Türkiye Şampiyonaları Grup Müsabakalarında başarı elde ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. - YOZGAT

Anadolu Lisesi, Türkiye, Yozgat, Spor

Kaynak: İHA

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