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Türkiye şampiyonasından madalya ile döndüler

Malatya'dan iki kadın sporcu, Türkiye şampiyonasından madalya ile döndü.

24.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:42Türkiye şampiyonasından madalya ile döndüler
'dan iki kadın sporcu, Türkiye şampiyonasından madalya ile döndü.

Malatyalı Kadın Kick Boks sporcuları Begonya Dilara Çetinkaya ve Özge Çalışkan, 11-19 Ocak tarihleri arasında 'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda rakiplerini yenerek, bronz madalya kazandı. Antalya'da yapılan turnuvada Malatyayı temsil eden sporcuları Begonya Dilara Çetinkaya 60 kiloda ve Özge Çalışkan ise 70 kiloda güçlü rakiplerini yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların Antrenörü Caner Ertaş yaptığı açıklamada, madalya kazanan sporcularını tebrik ederek, "Özge ve Begonya zorlu rakiplerine karşı özverili şekilde mücadele vererek hem ilimizi hem kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler. İki sporcumuzda kendilerini kanıtlamış disiplinli, yetenekli genç kardeşlerimiz. Bugüne kadar birçok turnuvada önemli dereceler yaptılar. Kariyerlerine önemli bir başarı daha eklediler. Kendilerini kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Antalya, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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