Menü
Haberler ›› Yaşam ››Türkiye şampiyonu Eskişehir'den çıktı - Haberler

Türkiye şampiyonu Eskişehir'den çıktı

Türkiye çapında 81 farklı şehirden kuaförlerin katıldığı Golden Hair Festivali'nde Erkek Saç Kesim Kategorisinde Türkiye birincisi Eskişehirli Hasan Yılmaz oldu.

18.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:25
Türkiye şampiyonu Eskişehir'den çıktı
Türkiye çapında 81 farklı şehirden kuaförlerin katıldığı Golden Hair Festivali'nde Erkek Saç Kesim Kategorisinde Türkiye birincisi Eskişehirli Hasan Yılmaz oldu.

Antalya'da 15-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen C.M.C. C.A.T. Golden Hair Festivali, Türkiye çapında kuaförlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. 81 farklı şehirden onlarca kuaför birincilik için kıyasıya bir yarışma sergilerken, kazanan ise Eskişehir'den Saloon HY adlı işletmesiyle Hasan Yılmaz oldu. Ulusal Erkek Saç Kesim kategorisinde birinci olan Eskişehirli kuaför Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "2 sene önce kendi işletmemi ilk açtığımda hep böyle başarıların hayalini kuruyordum. İtalya, Yunanistan ve Rusya'da düzenlenen uluslararası başarıların ardından şimdi de kendimi ülkemde kanıtlama fırsatı buldum. Eskişehir'den çıkan bir kuaför olarak bunlar benim için çok gurur verici. Ekibime, emeği geçenlere ve beni destekleyenlere sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Hasan Yılmaz, Eskişehir, Türkiye, Yaşam

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Haberler
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Haberler
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti