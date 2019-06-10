Türkiye sanat piyasası çok bakir!

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi"nin sekizincisinde, Sanat Galerisi Kurucusu ve Yöneticisi Haldun Dostoğlu ağırlandı.

2018-2019 döneminde düzenlenen söyleşilerin amacı, İstanbul'un kültürel dokusunun 1980'lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak. Söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor.

TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM SANAT CİROSU NEWYORK'TAKİ TEK BİR GALERİDEN DAHA AZ

Asuman Suner'in moderatörlüğünü yaptığı "Sanat Piyasası Perspektifinden İstanbul'un Dönüşümü" başlıklı sekizinci İstanbul Perspektifleri buluşmasında Dostoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye sanat piyasası halen çok bakir ve arzu edilen derinliğe sahip değil. Zira Türkiye'de sanata dair elde edilen yıllık toplam ciro, NewYork'taki bir sanat galerisinin elde ettiği yıllık cirodan daha az. "

Dostoğlu, son 10 yılda Türkiye'de sanat ekonomisinin kadınlar tarafından domine edildiğini ifade ederek, "Halbuki dünyada sanat ekonomisi erkeklerin domine ettiği maskülen bir alandır" dedi.

Kaynak: Bültenler