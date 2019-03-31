Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da

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Türkiye, beş yıllık yerel yönetimi seçmek amacıyla sandık başına gitti.

Yerel seçimde iki ittifak ve 12 parti belediye başkanlığı için seçime hazırlandı. Haberler.com olarak yerel seçime dair anlık gelişmeleri sizlere ulaştırıyoruz.

57 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

31 Mart yerel seçimi ile Büyükşehir, Belediye, Belde ve muhtarlık adayları seçmek amacıyla tüm illerde oy kullanıldı. Haberler.com olarak, yerel seçim sonuçları sayfamızda seçime dair tüm gelişmeleri sizler için anlık olarak takip ediyor ve size en hızlı şekilde sunuyoruz.

Yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin sandıkta 12 parti adaylarından birini seçecek. Böylece 30 Büyükşehir olmak üzere 81 ilde belediye başkanları, il ve ilçe meclisleri ile muhtarlar seçilmiş olacak.

SONUÇLAR EN HIZLI ŞEKİLDE ÖNÜNÜZDE OLACAK

Haberler.com olarak 31 Mart yerel seçimini dakika dakika sizler için takip ediyoruz. Seçime dair tüm haberleri en hızlı şekilde sizlere ulaştırmak maksadıyla tüm ekibimizle çalışıyoruz. "31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları" sayfamızda, seçim yasağının kalkması ile birlikte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, seçime katılan 12 partilerin oy dağılımı, illerin son durumları, açılan sandık sayıları ile katılım oranı ve seçime dair bütün bilgileri sizlerle anbean paylaşacağız.

32 İLDE SANDIKLAR KAPANDI

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi 07.00'de başladı. Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz'deki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

17.00'DA TÜM TÜRKİYE'DE KAPANACAK

Yukarıda yazan illerin dışındaki yerlerde saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı. Saat 17.00'de oy verme işlemi tüm Türkiye'de bitmiş olacak. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına başlanacak.