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sandık başında -Oy verilen okuldan detay-Oy kullanan vatandaşlardan detay-Yöresel kıyafetle oy kullananlar-Aysel Gültekin'in konuşması-Detaylar Türkiye sandık başında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Şırnak
'ta vatandaşlar 07.00'de oy kullanmaya başladı.
Şırnak'ta 285 bin 753 seçmen 995 sandıkta, merkezde 38 bin 407 118 sandıkta oy kullanmaya başladı.
.Yaşlıların yakınlarının desteği ile oy kullanmaya geldiği Atatürk
Mahallesi Şırnak Lisesi'nde bazı seçmenlerin özel günlerde giyilen yöresel kıyafetleri kadınlar fistan, erkekler şal şapik kıyafetiyle oy kullandı.
Oy kullanan vatandaşlardan Aysel Gültekin, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gültekin, " Her vatandaşın görevi olan oyumuzu belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtar seçimi için kullandık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şırnak çok kötü günlerden geçti İnşallah yeni seçilecek yerel yönetimle kentimiz çok iyi günlerin habercisi olur" dedi.
Şırnak, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA