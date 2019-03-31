Türkiye Sandık Başında

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Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için oy vermeye başladı.Saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başlayan Antalyalılar, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy veriyor.Antalya'da oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmen 5 bin 428 sandıkta oy kullanıyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 aday yarışıyor. Antalya'da ayrıca 19 ilçede 41 aday için oy kullanıyor.Antalya gibi büyükşehir olan Muğla'nın yanı sıra Burdur ve Isparta'da da oy verme işlemi başladı.Muğla'da 726 bin 123, Isparta'da 322 bin 130, Burdur'da 199 bin 90 seçmen sandık başına gidiyor.