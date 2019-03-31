Türkiye
sandık başında
YURT - TOPLU - Türkiye, 31 mart yerel seçimleri kapsamında sandık başına gidiyor. Doğu illerinde oy kullanma işlemleri 07: 00'da başlarken, batıda 08: 00'da başladı. Muş
'ta oy verme işlemi başladıMUŞ - Muş'ta yaşayan vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Muş'ta sabah 07.00 itibari ile seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına geldi. 402 sandıkta oy kullanacak 112 bin 169 seçmen, belediye, il genel meclisi üyesi ve mahalle muhtarı adaylarını belirliyor. Bugün 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ilk oyunu kullanmaya başladıklarını ifade eden vatandaş Şamil Kök, "Seçim, başta ilimiz Muş olmak üzere tüm ülkemize hayırlar getirmesini temenni diyorum." dedi.Muş'ta sabah 07.00'de başlayan seçimin 16.00'da sona ereceği bildirildi. Kars
'ta oy kullanma işlemleri başladıKARS - Kars'ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu. Kars'ta oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. Soğuk hava sokağa çıkan vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Sanat Lisesi'nlen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.Kars Belediye Başkanlığı için kent merkezinde 52 bin 856 seçmen, 167 sandıkta oyunu kullanacak. Kars'ta oy kullanma işlemleri 16.00'da sona erecek. Bitlis
'te oy kullanma işlemi başladıBİTLİS - Bitlis'te yaşayan vatandaşlar yerel seçim için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Saat 07: 00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 878 sandıkta 207 bin 412 kişinin oy kullanacağı Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 16.00'da sona erecek. Öte yandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise il genelinde seçim süresince çok sayıda asker ve polis tarafından seçim güvenliğinin sağlanacağı bildirildi. Erzincan
'da oy verme işlemi başladıERZİNCAN - Türkiye genelinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan'da da oy verme işlemleri başladı. Erzincan' daki Mahalli İdareler Genel seçiminde oy kullanacak olan 162 bin 190 seçmen sabahın erken saatlerinde sandıklarının başına gelerek, oylarını vermeye başladılar. Görevlilerin tüm hazırlıklarını yapmasının ardından seçmenler saat 07.00'de içeriye alındı. Kimlik bilgilerini teyit ettirdikten sonra çanta ve cep telefonlarını bırakarak, oy kullanmaya başlayan seçmenler, seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.
Ordulular sandık başındaORDU - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, oylarını kullanmak için sandıklara gitti. Tüm Türkiye'de vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına koştu. Oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00' de başlarken, batıda ise saatin 08.00'i göstermesiyle vatandaşlar sandığa koştu.Büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz, il genel meclisi için turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği içinse sarı renkli oy pusulası kullanan vatandaşlar, pusulaları tek zarfa koyarak, vatandaşlık görevini yerine getirdi.Vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ederken, herkesin sandığa gitmeleri gerektiğini söylediler. Kütahya
'da oy verme işlemleri başladıKÜTAHYA - Kütahya'da oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Kütahya'da 425 bin 712 işi sandık başına gidiyor. Tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da de oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Kütahyalılar Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık için toplam bin 686 Sandıkta 425 bin 712 kişi adaylara desteklediği adaylara oy verecek. Akşam 17.00'a kadar oy verme işlemi devam edecek.Önceki seçimlere bakıldığında bu seçimde de Kütahya'da sandığı gitme oranının yüksek olması bekleniyor.Vatandaşlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundular. Elazığ
'da oy kullanma işlemi başladıELAZIĞ - Bazı illerde olduğu gibi 419 bin 71 seçmeni bulunan Elazığ'da da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim için okulların yolunu tuttu. Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirler arasında yer alan Elazığ'da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat: 07.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı.419 bin 71 seçmenin olduğu Elazığ'da toplam bin 654 sandık kuruldu.Seçim güvenliği kapsamında kentte İl Emniyet Müdürlüğü
ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.İlk oy kullanan vatandaşlardan Süreyye Gecekuşu, "2019 yılı için sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevimizi yapmak için oy kullanacağımız bölüme geldik. Oylarımızı kullandık. Vatana ve millete hayırlı olsun" dedi.Oy kullanan başka bir seçmen Çiğdem Kalkancı ise "Daha iyi bir yaşam için, daha güzel bir memleket için oyumuzu kullandık. Vatana ve millete hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. Denizli
'de oy kullanma işlemi başladıDENİZLİ - Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de vatandaşlar yerel seçimler dolayısıyla sabah erken saatlerde oy kullanmaya başladı. Kentte 754 bin 368 seçmen 2 bin 510 sandıkta oy kullanmaya başladı. 31 mart yerel seçimleri dolayısı ile Denizli'de yaşayan vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için oy kullanacak. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek.2019 yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu
verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Denizli'de seçmen sayısı 55 bin 763 artarken, sandık sayısı ise 2 bin 510 oldu.Kente genelinde ilçelerdeki seçmen sayısına bakıldığından ise en fazla seçmenin Pamukkale
ve Merkezefendi
'de olduğu belirtildi.Oy kullanılacak ilçeler, sandık ve seçme sayılarıKentte oy kullanılacak ilçelerde kurulacak sandık ve seçmen sayılarının ise şöyle olduğu kaydedildi: Pamukkale'de 728 sandıkta 241 bin 352, Merkezefendi'de 661 sandık 218 bin 908 seçmen, Acıpayam
'da 154 sandıkta 44 bin 61 seçmen, Babadağ
'da 22 sandıkta 5 bin 58 seçmen, Baklan
'da 20 sandıkta 4 bin 535, Bekilli
24 sandıkta 5 bin 741 seçmen, Beyağaç
'ta 22 sandıkta 5 bin 506 seçmen, Bozkurt'ta 35 sandıkta 8 bin 775 seçmen, Buldan
'da 85 sandıkta 21 bin 129 seçmen, Çal
'da 70 sandıkta 15 bin 691 seçmen oy kullanacak. Çameli
'da 15 bin 185 seçmenin 57 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirmesi beklenirken, Çardak
'da 28 sandıkta 6 bin 973 seçmen, Çivril
'de 174 sandıkta 46 bin 228 seçmen, Güney
'de 35 sandıkta 8 bin 302 seçmen, Honaz
'da 76 sandıkta 21 bin 810 seçmen, Kale
'de 63 sandıkta 15 bin 336 seçmen, Sarayköy
'de 84 sandıkta 23 bin 104 seçmen, Serinhisar
'da 37 sandıkta 11 bin 58 seçmen ve Tavas
'ta 135 sandıkta 35 bin 616 seçmen oy kullanacak.Öte yandan, oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlar ise seçimlerim Türkiye'ye hayırlara vesile olması dileklerini iletti.
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Kaynak: İHA