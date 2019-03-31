Türkiye sandık başında

Kaynak: İHA

Türkiye sandık başındaYURT - TOPLU - Türkiye, 31 mart yerel seçimleri kapsamında sandık başına gidiyor. Doğu illerinde oy kullanma işlemleri 07: 00'da başlarken, batıda 08: 00'da başladı.Eskişehir'de oy verme işlemi başladıESKİŞEHİR - Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sandıklarının başına giderek oy kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'dan itibaren oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giden vatandaşlar, kimlik bilgilerini yetkililere ibraz ederek, oy pusulalarını aldı. Destekledikleri belediyelerin ve muhtarların bulunduğu oy pusulalarına mühür basan seçmenler, şeffaf sandıklara atarak oy verme işlemini tamamladı. Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.Öte yandan oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.Bingöl'de seçmenler sandık başındaBİNGÖL - 185 Bin 419 seçmenin yer aldığı Bingöl'de de sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim için okulların yolunu tuttu. Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirlerarasında yer alan Bingöl'de sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanmaya gelen vatandaşlar saat: 07.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 185 bin 419 seçmenin olduğu Bingöl'de toplam 777 sandık kuruldu.Sabah saatlerinde oy kullanmaya gelen seçmenlerden Vecdi Arıkız, "Bugün vatandaşlık görevimizi yapmak için sandığa geldik. Oyumuzu kullandık genelde Türkiye'miz özelde ise Bingöl'ümüz için hayırlara vesile olsun"diye konuştu.Seçmenlerden Ahmet Çubuk ise, "Sandıklar açıldı ve bizde vatandaş olarak görevimizi yapmaya geldik. Oyumuzu kullandık. Hiçbir problem yok çok şükür. Seçimlerin başta ülkemiz olmak üzere Bingöl'ümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.Trabzon'da oy verme başladıTRABZON - Trabzon'da, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işleme sabah 07.00'den itibaren başladı. Trabzon'da Yerel Seçim heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Sabah 07.00'den itibaren vatandaşlar bağlı bulundukları mahallerin okullarında kurulan sandıklarda oy vermeye başladı. Trabzon'un 18 İlçesinde kurulan 2 Bin 232 sandıkta 594 Bin 589 seçmen oy kullanması bekleniyor.Trabzon'da 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde 583 Bin 183 seçmenin oy verme hakkı bulunuyordu. Bu seçimlerde ise 594 Bin 589 kişinin oy verme hakkı bulunuyor. Göç ve genç nüfusla birlikte yerel seçimlerde 11 Bin 406 kişi ilk kez Trabzon'da oy kullanacak.Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladıHAKKARİ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sabah saat 07.00'de oy kullanma işlemi başladı. Sabah saat 07.00'de ilçe genelindeki tüm okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar yoğun bir şekilde oy kullanmaya başladı. Akşam saat 16.00'da sona erecek oy kullanma işlemi sırasında vatandaşların hiçbir sıkıntıya maruz kalmamaları ve özgür bir şekilde oy kullanmaları için polis ve jandarma ekipleri de tüm tedbirlerini aldı.Çanakkale'de oy kullanılmaya başlandıÇANAKKALE - Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı. Çanakkale'de sandıkların saat 08: 00 itibarı ile açılmasıyla oy kullanma işlemine başlandı. 1604 sandıkta 410 bin 125 seçmenin bulunduğu Çanakkale'de vatandaşlar sabah saatlerinde sandık başına gitti.Ömer Mart Ortaokulu'ndaki1281 nolu sandıkta oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, görevini yerine getirdiğini ifade etti. Erkek, "Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa, kalkınmada olmaz, aş, iş, ekmek'te olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bugün bu soğuk hava bence baharın müjdecisi. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Umarım tüm ülkemizin dağlarında çiçekler açar. bahar gelir. Biz hangi siyasi görüşten olursak olalım. Hangi düşünceden, hangi, inançtan olursak olalım insanız. Onun için bizim birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeden, toplumu ayrıştırmadan siyaset yapmak, siyaset üretmek bizim temel görevimiz" şeklinde konuştu.Bursalılar oy kullanmaya başladıBURSA - Bursa'da yaşayan 2 milyon 176 Bin 696 vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacak 2 milyon 176 bin 696 Bursalı sandık başına gitmeye başladı. Bursa'da 18 -30 yaş arası oy kullanacak kişi sayısı, 511. 810. İlk defa oy kullanacak kişi sayısı ise 33.157 kişi olarak belirlendi.Bursa'da alınan yoğun güvenlik tedbirleri altında sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00'a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.Balıkesir'de oy verme işlemi başladıBALIKESİR - Balıkesir'de oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sandıklara oy vermek için ilk gelenler yine yaşlı seçmenler oldu. Balıkesir'de 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Tamamlanan hazırlıkların ardından sandıklar vatandaşların oy kullanımına 08.00 itibariyle açıldı. Oylarını kullanan vatandaşlar Türkiye ve Balıkesir için 'Hayırlı uğurlu olsun' temennisinde bulundular.Balıkesir'de 942 bin 88 seçmen toplam 3 bin 375 sandıkta oy kullanacak.