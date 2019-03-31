Türkiye Sandık Başında

İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Eşi Hatice Nur
Yerlikaya ile saat 09.45'te oy kullanacağı Aybars Ak Ortaokuluna gelen Vali Yerlikaya, vatandaşlarla selamlaştı.
Oy kullanacağı "1123" numaralı sandığa giden Yerlikaya, sırada bulunan vatandaşların oy kullanmalarını bekledi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın oy verme işlemini tamamlamasının ardından kendisine verilen oy pusulası ve mühürle kabine girdi.
Oyunu kullanan Yerlikaya, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Hatice Nur, İstanbul Valisi, Politika
Kaynak: AA