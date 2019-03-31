Türkiye Sandık Başında

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Vali Nayir, eşi Münevver Nayir ile geldiği Sait Faik Abasıyanık
Ortaokulu'nda "2255" numaralı sandıkta oy verdi.
Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Nayir, seçimlerin sorunsuz ilerlediğini söyledi.
İl genelinde yaklaşık 710 bin seçmenin, 2 bin 300 civarında sandıkta oy kullandığını belirterek, "İnşallah kazasız belasız Sakarya'mıza yakışır tarzda bu sınavı da atlatmış olacağız. Şimdiden hem ilimize hem de ülkemize seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Nayir, seçim görevlilerine kolaylıklar diledi.
Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA