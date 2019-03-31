Türkiye Sandık Başında

Denizli
Büyükşehir Belediye Başkan adayları oyunu kullandı.
Cumhur İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti
'li Osman Zolan
oyunu, eşi Berrin Zolan'la geldiği Merkezefendi
ilçesi Hayırseverler Orta Okulu'ndaki 2077 numaralı sandıkta kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Denizli ile birlikte Türkiye
'ye hayırlar getirmesini diledi.
Zolan, "İnancımız çerçevesinde hayırlı olmasını ve 'ne hayırlısı ise o olsun' dedik. İnşallah ülkemiz ve şehrimizi için hayırlı olan olacaktır. Milletimizin kararı her zaman doğru olmuştur bu seçimde de doğru olacaktır." dedi.
Millet İttifakı adayı
Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İYİ Parti
'li Ümit Bahtiyar
ve eşi Nurcihan Bahtiyar, Atalar Mahallesi'nde Sadettin Kıbrıslıoğlu İlkokulu'ndaki 1019 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Bahtiyar, zarfı sandığa attıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçların hayırlı olmasını diledi.
İyi bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren Bahtiyar, "Vatandaşlarımız mutlak sandığa giderek oylarını kullansınlar." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA