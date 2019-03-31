Türkiye Sandık Başında

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Burdur Valisi Hasan Şıldak, il genelinde 753 sandıkta 199 bin 90 seçmenin oy kullanacağını bildirdi.Vali Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile geldiği Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu "1090" nolu sandıkta kullandı.Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Şıldak, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin hayırlı sonuçlara vasile olmasını temenni etti.Görevlerinin seçim güvenliği sağlamak ve seçimlerin huzur ve güven ortamı, hoşgörü iklimi içinde gerçekleşmesini temin etmek olduğuna işaret eden Şıldak, şöyle konuştu:"Şu ana kadar ilimiz genelinde seçim güvenliğini etkileyen önemli bir olay vuku bulmamıştır. Üç kez seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirdik. Seçimlerin Burdur'a, bu huzur kendine yaraşır biçimde hoş görüyle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. İlimiz genelinde cezaevindeki sandıkla toplam 753 sandıkta 199 bin 90 seçmenimiz oy kullanacak. Biz güvenlik tedbirleri kapsamında 707 polis, 557 jandarma personelimiz olmak üzere bin 264 güvenlik personelimizi sahada tutuyoruz. Seçimlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de eşi ve çocuklarıyla geldiği Türk Hava Kurumu Ortaokulunda "1039" nolu sandıkta oy kullandı.Özçelik, burada yaptığı açıklamada, halkın iradesinin Türkiye demokrasisine güç vereceğine yürekten inandıklarını ifade etti.Cumhur İttifakı, AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt da Burdur Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinde "1052" nolu sandıkta oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin Burdur'un geleceğine yön vereceğini belirterek sandıktan çıkan sonuçların herkesin saygı ve sevgiyle karşılayacağına inandıklarını söyledi.