Türkiye Sandık Başında

AK Parti Karabük
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
ile CHP
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, Safranbolu
ilçesinde oy kullandı.
Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi
'nde 1104 nolu sandıkta, Aksoy da 1103 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olmasını dilerken, adaylara da teşekkür etti.
Güneş de seçimin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.
Dün kendilerinin konuştuğunu belirten Güneş, bugün de halkın konuştuğunu kaydetti.
Aksoy da seçimlerin hayırı olmasını diledi.
AK Parti, Safranbolu, Güncel
Kaynak: AA