Türkiye Sandık Başında

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Sapanca ilçesinde kullandı.Özkoç, annesi Gülser Özkoç'la oylarını kullanacakları Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokuluna gelerek, okulun bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra 1060 numaralı sandıkta oyunu kullanan Özkoç, sandık görevlileriyle selamlaştı. Özkoç'un annesi Gülser Özkoç da aynı sandıkta oyunu verdi.Engin Özkoç, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye huzur getirmesini dilediğini söyledi.Ülkenin huzura, sevgiye ve ayrışmamaya çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özkoç, şöyle konuştu:"Sırada beklerken şunu bir kere daha gördük; farklı siyasi partilerden insanlar sıradalar ama birbirlerine ne kadar sevgiyle saygıyla yaklaşıyorlar, kendilerini yönetmek isteyen bir belediye başkanı ve muhtarını seçecekler ve birbirimize sıra veriyoruz, halimizi hatrımızı soruyoruz çünkü bu ülkenin vatandaşlarıyız. Yerel yönetimlerdeki seçimlerin farklı bir şekilde ülkemize huzur getireceğine inanıyorum."Engin Özkoç, seçimlere yoğun katılım olduğun ve bunu arzu ettiklerini aktararak, "Vatandaş olarak eğer ülkemizde yaşadıklarımızdan hoşnut, mutlu değilsek, sıkıntılar yaşıyorsak bunu en iyi ifade edebileceğimiz yer milletin hakkı olan sandıktır. O sandıkta insanlarımız gelip vatandaşlık görevini yapıp, daha iyi bir yönetime layık olduklarını gösterecekler, bu bunu gösteriyor. Oyunu kullanan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.