Türkiye Sandık Başında

Kaynak: AA

Antalya'da bir yaşındaki kızları ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden çift, oy kullandıktan sonra öz çekim yaptı.Döşemealtı ilçesindeki Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki "1006" no'lu sandıkta oy kullanan Ali İnce ile Zarife İnce çifti, yanlarında getirdikleri 1 yaşındaki kızları Safiye Ceylin İnce ile dikkati çekti.Baba İnce, oyunu sandığa atmasında kucağındaki minik kızından yardım aldı. Zarife İnce ise sandık başındaki eşi ve minik kızıyla öz çekim yaptı.Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan anne İnce, "Seçimler vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Oylarımızı kullandık. Her şey kızımızın geleceği için." dedi.Baba İnce de kızının ilk yaşında sandık başına geçmelerinin kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu kaydetti.Öte yandan, aynı okulda oyunu kullanan Uğur Aktürk adlı seçmen, pala bıyıklarıyla dikkati çekti.