Türkiye Sandık Başında

Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Fener Anadolu Lisesinde oy kullandı.
Bektaş, oyunu kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.
Seçimlerin demokratik sistemlerde önemli olduğunu aktaran Bektaş, şöyle konuştu:
"Biz de 5 yılda bir mahalli idareler seçimleri yapıyoruz. Yöneticilerin bir kısmını yeniden görevlendireceğiz ya da değiştireceğiz. Zonguldak genelinde güzel bir kampanya dönemi geçti. Ben tüm siyasi parti yetililerine, güvenlik kuvvetlerinin yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten nitelikli, seviyeli bir kampanya dönemi yaşadık. Bu saat itibarıyla da herhangi bir olay intikal etmedi. O açıdan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Akşam sandıklar açılacak ve sonuçlar belli olacak. Ben bu sürecin sorunsuz yaşanacağına inanıyorum. O çerçevede bütün tedbirlerimizi aldık."
Bektaş, vatandaşa ve siyasetçilere güvendiklerini, gönül rahatlığıyla milletin verdiği kararın ortaya çıkacağını belirterek,seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA