Türkiye Sandık Başında

Mardin
Valisi Mustafa Yaman
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman
ile oyunu kullanmak için Zinciriye İlköğretim Okulu'na geldi. Girişte vatandaşlarla sohbet eden Yaman, daha sonra eşiyle 1295 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Vali Yaman, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye
için hayırlı ve güzel olacağını düşündüğünü belirtti.
Mardin genelinde bin 834 sandıkta 484 bin civarında vatandaşın oy kullanacağını anımsatan Yaman, "12 binin üzerindeki güvenlik görevlimiz, asker, polis ve korucularımızla vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandığa yansıtabilmeleri konusunda tedbirler alındı." diye konuştu.
Mardin, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA