Türkiye Sandık Başında

Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, oyunu kullanmak için Emek Mahallesi
'nde bulunan Ali Küncülü Ortaokuluna gitti.
Okul bahçesinde selamlaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra eşi Seval Fadıloğlu ile sıraya giren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 1173 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Rıdvan Fadıloğlu, bugün milletin hür idaresinin sandığa yansıdığını belirterek, "Tüm hemşehrilerime vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlık bilinci çerçevesinde gelip, oylarını kullanıp milletin iradesini sandığa yansıttıkları için teşekkür ediyorum. Çıkan sonuç neyse başımızın üstünde yeri var. Tüm hemşehrilerime yeniden teşekkür ediyorum. İnşallah kazanan demokrasi olmuştur." ifadelerini kullandı.
Emek Mahallesi, Şehitkamil, Güncel
Kaynak: AA