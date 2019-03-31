Türkiye Sandık Başında

ZONGULDAK/KARABÜK/BOLU (AA) - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Zonguldak
, Bolu
ve Karabük
'te, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor. Zonguldak Merkez
Dilaver Mahallesi'nde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Mehmet Ekici
(53) görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oyunu verdi.
Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır yatağa bağlı olarak yaşadığını belirterek, "Engelliler için seyyar sandıkta oy kullanmak çok iyi. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Bu uygulamayı kim gerçekleştiriyorsa ona teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Karabük Karabük Merkez Fatih Mahallesi
'nde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen dışarı çıkamayan Hüsniye Çetinkaya
(63) görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.
Uygulamadan memnun olduğunu belirten Çetinkaya, bu sayede oy kullanabildiğini, kullandığı oyun vatana, millete hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.
İl genelinde 14 vatandaşın ayağına sandık götürüldüğü belirtildi.
Bolu Bolu Merkez Kılıçarslan
Mahallesi'nde spastik engeli nedeniyle yürüyemeyen ve dışarı çıkamayan Onur Ustaoğlu (33), görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.
Uygulamadan memnun olduğunu belirten Onur Ustaoğlu'nun babası Fuat Ustaoğlu, daha önceki seçimlerde oğlunun oy kullandığı okulun fiziki imkanları nedeniyle sorun yaşadıklarını kaydetti.
Bu uygulama sayesinde, oğlunun vatandaşlık görevini yerine getirebildiğine değinen Ustaoğlu, bu faaliyeti hayata geçirenlere teşekkür etti.
İl genelinde toplam 9 seyyar sandıkla 94 vatandaşın ayağına sandık götürüldüğü bildirildi.
Karabük, Bolu, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA