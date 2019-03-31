Türkiye Sandık Başında

AK Parti
MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan
ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı
, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Osmangazi
Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'ndeki Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesinde 1336 numaralı sandıkta oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karacan, kasım ayında başlayan, uzun ve 4 ay süren seçim çalışmalarının sonuna gelindiğini söyledi.
Halkın bugün bir karar vermek için sandık başına gittiğini belirten Karacan, "En önemli şey, Türkiye
'de seçimlerin huzurlu ve sorunsuz bir şekilde seçimlerin tamamlanması." dedi.
Seçim bitince herkesin yan yana gelebilmesi gerektiğini anlatan Karacan, "Az önce diğer partinin büyükşehir belediye başkan adayı
ile karşılaştık. Na kadar güzel. Demokrasi budur. İnsanların birbirine saygı göstermesi. Millet kararını verecek. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Milletvekili Avcı ise Odunpazarı
ilçesi Gültepe
Mahallesi'ndeki Salih Zeki
Anadolu Lisesinde 1164 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Avcı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
Seçim kampanyasını başarılı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Avcı, "Kampanya dönemimiz özellikle Eskişehir'de güzel oldu. İnşallah Odunpazarı için, Eskişehir için, Türkiye için hayırlara vesile olur. Kampanya boyunca bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma ve Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA