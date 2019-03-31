Türkiye Sandık Başında

Van
, Muş
, Hakkari
ve Bitlis
'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sürüyor.
Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez
, Edremit Hilmi Irak
Ortaokulu'ndaki 1229 numaralı sandıkta, eşi Meral Bilmez ile oy kullandı.
Vali Bilmez, daha sonra yaptığı açıklamada, kentte seçimlerin sorunsuz devam ettiğini söyledi.
Halkın iradesini sandığa özgür ve sorunsuz şekilde yansıtması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Bilmez, seçimin hayırlı olmasını diledi. AK Parti
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva
da Edremit Şehit Jandarma
Pilot Yüzbaşı Yusuf Turgut
İlkokulu'nda 1046 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Takva, seçimin memlekete, halka hayır getirmesini diledi.
Muş
Muş Valisi İlker Gündüzöz
, eşi Meşide Gündüzöz ile Vali Adil Yazar Ortaokulu'nda 1143 numaralı sandıkta oy verdi.
Vali Gündüzöz, yaptığı açıklamada, "Şu an milletin sırası. Milletimiz ferasetle oyunu kullanacak. Memleketimiz için hayırlı olacak inşallah. Muş'ta seçim huzur ve güven içinde devam ediyor." dedi. Hasköy
Kaymakamı Ahmet Güneri, eşi Nagihan Güneri ile Alparslan Ortaokulu'na gelerek 1022 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Güneri, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Bulanık
Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da Gazi Ortaokulu'ndaki 1047 numaralı sandıkta oy verdi.
Hakkari ve Bitlis
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda 1030 numaralı sandıkta oy kullandı. Akbıyık, seçimin hayırlı olmasını diledi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay da TOBB İlköğretim Okulu'ndaki 1055 numaralı sandıkta oy verdikten sonra yaptığı açıklamada, vatandaşların iradelerini sandığa yansıttığını söyledi.
Seçimin memlekete hayırlar getirmesini dileyen Çağatay, "Demokrasi bayramımız Bitlis'te de gerçekleşiyor. İnşallah başta Bitlis'imiz ve memleketimiz için sağlıklı sonuçlanır." dedi.
Vali Çağatay, "Birkaç köy yolumuzda heyelan vardı. Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu hiçbir sıkıntı yaşanmadan sandıklarımız yerine ulaştı. Vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Hiçbir asayiş olayı da yaşanmadı. Basiret ve ferasetli davranışlarından dolayı halkımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
Kaynak: AA