Türkiye Sandık Başında

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Bursa, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla büyükşehir ve il belediye başkan adayları oylarını kullandı.Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, eşi Sevinç, oğlu Hilmi ve kızı Sıla Aktaş ile merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki 1. Murat İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.Aktaş, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Bursa ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle konuştu:"Bursa'da 17 ayı aşkın süredir çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Derdimizi, yeni döneme dair heyecanımızı ve projelerimizi anlattık. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak kazanmayı çok arzu ediyoruz ama tabii ki sandıktan çıkan irade milletin iradesidir ve buna da saygı duymak lazım. Herkesin hür iradesi sandığa yansıyacak."Millet İttifakı CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile merkez Nilüfer ilçesindeki Özlüce İlkokuluna geldi.Eşiyle 1391 numaralı sandıkta oylarını kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Bozbey, iyi bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getirdi.Bursalı seçmenlerin vereceği kararın son derece önemli ve anlamlı olacağını anlatan Bozbey, "Şu bir gerçek ki Bursa kazanacaktır." dedi.EskişehirMillet İttifakı CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen ve eşi Seyhan Büyükerşen, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesinde oylarını kullandı.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yılmaz Büyükerşen, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, "Bu seçimin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kampanyalarında çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Son derece centilmence bir seçim kampanyası sürdü. Umut ediyorum bundan sonraki süreç de böyle devam eder." şeklinde konuştu.YalovaCumhur İttifakı AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulunda 1220 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Öztabak, yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye ve Yalova için hayırlı olmasını dileyerek, "Yalova'mızın hizmet alabilmesi için en güzel hizmetlere kavuşabilmesi için Rabb'im hayırlara vesile olmasını nasip etsin." ifadesini kullandı.Millet İttifakı CHP Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, Yalova Anadolu Lisesinde 1063 numaralı sandıkta, Demokrat Parti (DP) Yalova Belediye Başkan adayı Rıdvan Acar Yalova Atatürk İlkokulunda 1235 numaralı sandıkta oylarını verdi.KütahyaAK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ve MHP Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Emine Arıoğul İlkokuluna gelerek oy verme işlemini gerçekleştirdi.CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci ise 75. Yıl Mahallesi'ndeki Atakent İlkokulunda oyunu kullandı.