Türkiye Sandık Başında

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AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullandı.Oy kullanmak için Fırat Mahallesi'ndeki İMKB Gazi Ortaokuluna gelen Sayan, vatandaşlar ile sohbet etti.Ardından "1085" No'lu sandıkta oyunu kullanan Sayan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin kaderini yakından ilgilendiren seçimle karşı karşıya olduklarını söyledi.Sayan, sandık güvenliğinin sağlanması ve baskı olmaması için ekiplerin çalıştığını ve şu ana kadar bir, iki vaka dışında pek olumsuz bir şey görmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Vatandaşlarımızın oyu, onurumuz ve şerefimizdir. Vatandaşın oyunu bize verip vermemesi önemli değil, başka partiye de verebilir, vatandaş oyunu baskısız kendi hür iradesiyle kullanmalı. İnşallah seçimi halkımızla kazasız ve belasız şekilde tamamlayacağız."