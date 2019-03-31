Türkiye Sandık Başında

Kaynak: AA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, oy kullanma işlemlerinin il genelinde sorunsuz sürdüğünü söyledi.Mehmetçik İlkokulunda oyunu kullanan Vali Kocabıyık, seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğunu ifade etti.Seçime katılımın çok yüksek olduğunun altını çizen Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:"Oy kullanma işlemi il genelinde sorunsuz sürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden itibaren demokrasinin gereği olan seçimleri en doğru şekilde yerine getirmeyi başarmış bir ülke. Milletin iradesinin sandığa yansıması için tüm önlemlerimizi aldık. Jandarma ve polis ekiplerimiz süreci yakından takip ediyor. Sağlık ekiplerimiz yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı sandığa götürüyor. Türk milleti, özgürce, iradesiyle kararını verecek."Yaşar Akar İlkokulunda oyunu kullanan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise vatandaşların en doğru kararı vereceğine inandığını dile getirdi.AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise Mehmetçik İlkokulunda oyunu kullandı.Güneş, merkez ve ilçelerde seçime katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti.Mahmut Özgebek İlkokulunda oyunu kullanan AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın da Türkiye'de bir kez daha milli iradenin tecelli ettiğini belirtti.Bedriye Kadir Uysal Ortaokulunda oy kullanan İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Muhammet Gür ise kent merkezinde sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini, sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı.Yaşlı ve hastalar sedyeyle sandığa gittiÖte yandan yatağa bağımlı yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Fetiye Türkoğlu ile koah hastası Aydın Çakal (59), 112 ekipleri tarafından evlerinden alınarak Gazi İlkokulunda oylarını kullandılar.Aydın Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle üç yıldır yürüyemediğini belirterek, "Vatandaşlık görevimi yaptığım için mutluyum. Bana bu imkanı sağlayan devletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.Uşak'ta hasta ve yaşlıların oy kullanmaları için 15 ekip oluşturulduğu öğrenildi.