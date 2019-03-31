31 Mart 2019, 14:44
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Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Erenler ilçesindeki Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'ne gelen Yüce, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti, sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar diledi.

Daha sonra kayıtlı bulunduğu "1009" numaralı sandığa geçen Yüce, oyunun bulunduğu zarfı "Hayırlı olsun." diyerek sandığa attı.

Yüce, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların barış ve huzur içinde kullandıkları demokratik haklarının şehir için hayırlar getirmesini diledi.

Yüce'ye, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç da eşlik etti.

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu oyunu kullandı

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu da oyunu, Yenigün Mahallesi'ndeki Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Eşi Elveda Işıksu ile okula gelen Işıksu, görevlilere kolaylıklar diledi, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kayıtlı bulunduğu "1316" numaralı sandığa oyunu atan Işıksu, seçimlerin ülkeye ve Sakarya'ya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç oyunu kullandı

AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Küpçüler Mahallesi'ndeki Nurettin Tepe İlkokulu'nda kullandı.

Oy kullanmaya eşi ve çocuklarıyla gelen Kılıç, burada sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar diledi.

Kayıtlı bulunduğu "1136" numaralı sandığa oyunu "Hayırlı olsun." diyerek atan Kılıç, seçimlerin ülkeye güzellikler getirmesini diledi. Sakarya, Erenler, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA