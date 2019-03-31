Türkiye Sandık Başında

Çankırı İsmail Özdemir
Huzurevi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacak huzurevi sakinleri için sandık kuruldu.
Huzurevi sakinleri, tek sandıkta saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Yürüme güçlüğü çeken ve tekerlekli sandalye kullananlar, görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti.
Oylarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verilen huzurevi sakinleri, kabine geçerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
İsmail Özdemir Huzurevi'nde 90 seçmen oy kullandı.
Huzurevi sakinlerinden Üzeyir Gelen, 3 yıldır burada kaldığını söyledi. Yapılan hizmetten çok memnun olduğunu dile getiren Gelen, seçimlerin Türkiye
için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Huzurevi sakinlerinden Hakkın Ünal da 13 yıldır huzurevinde kaldığını, sandıkların ayaklarına geldiğini belirterek, hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.
Evlerinden çıkamayanlar için seyyar sandık Çorum
'da hastalığı veya engeli nedeniyle sandığa gidemeyen kişiler, seyyar sandık uygulaması ile oylarını evlerinde kullanma imkanı buldu.
Oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığı Çorum'da, bin 789 sandıkta 397 bin 233 seçmen oy kullanacak.
Kentte, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler seyyar sandıkta oy kullandı.
Seçim Kurulu tarafından hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan edenlerin oy kullanabilmeleri için oluşturulan ekip, güvenlik önlemleri altında bu kişilerin evlerine seçim sandığı götürerek, oy kullanmalarını sağladı.
Kent merkezinde 6 sandıkta 86 kişi, evlerine getirilen sandıklarda oylarını kullandı.
Oy kullanmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
Geçirdiği bir ameliyatın ardından yatağa bağımlı olan 65 yaşındaki Canik
Akkız, AA muhabirine, evde sağlık hizmetleri kapsamında eve gelenler sayesinde seyyar sandık uygulamasından haberdar olduğunu söyledi.
Önceki seçimde seyyar sandıktan haberleri olmadığını ifade eden eden Akkız, "Öğrendikten sonra başvurduk, Allah razı olsun evime kadar geldiler. Önceki seçimde oy kullanamamıştım. Yattığım yerden oyumu kullandım. Seyyar sandık hizmeti olmasaydı yine oyumu kullanamayacaktım." dedi.
"Asırlık çınar" da oyunu seyyar sandıkta kullandı Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu seyyar sandıkta kullandı.
Merzifon'da sandık görevlileri, Sofular
Mahallesi'nde yaşayan Furatoğlu'nun evine geldi. Getirdikleri taşınabilir kabini Furatoğlu'nun yatağının üzerine yerleştiren görevliler, oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Oyunu 8801 No'lu sandıkta kullanan Furatoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Seyyar sandık uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Furatoğlu, "Allah razı olsun, bu hizmet çok güzel. Yürüyemediğim için geldiler, oyumu burada kullandım. Seçimlerin hayırlı olması için Kur'an okudum. Allah'a seçimlerin hayırlı, uğurlu olması için dua ettim. Türkiye'miz yükselsin." diye konuştu.
Oy kullanmaya ambulansla götürüldüler Kastamonu
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.
Kent genelinde sağlık sorunları bulunan birçok hasta, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından evlerinden alınarak sandık başına taşındı.
Kastamonu merkez Hisarardı Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Necmiye Çiloğlu, 112 ekipleri tarafından ambulansla alınarak oy kullanacağı Hisarardı İlkokuluna götürüldü.
Burada oyunu kullanan Çiloğlu, tekrar ambulansla evine bırakıldı.
Çiloğlu'nun yakını Satı Delioğlu, AA muhabirine, Çiloğlu'nun yürüyemediğini belirterek, "112 ekiplerini aradım. Onlar da hemen geleceklerini söylediler. Kısa süre sonra ambulans gelip aldı. Sorunsuz şekilde oyumuzu kulandık." dedi.
Yöresel kıyafetleriyle sandığa gittiler
Kastamonu'nun Azdavay
ilçesinde kadınlar, 600 yıllık yöresel giysileriyle sandık başına gitti.
Azdavay ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi sürüyor.
600 yıldır kullanılan yöresel giysileriyle oy vermek için sandıklara giden kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.
İsmail Özdemir, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA