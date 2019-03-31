Türkiye Sandık Başında

Düzce
'de siyasi partilerin Belediye Başkan adayları oylarını kullandı. AK Parti
Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü
, eşi Onur Özlü ile Şehit Murat Demir
Mahallesi'ndeki Konuralp
Ortaokulu'na gelerek sandık görevlilerine kolaylık diledi.
Özlü, oyunu kullandıktan sonra 1313 numaralı sandığı zarfını attı.
Gazetecilere açıklama yapan Özlü, "Bugün bir demokrasi şöleni yapıyoruz, sandıklarda oy kullanacağız. Son söz milletin. Bugüne kadar hep biz konuştuk, bugün millet konuşacak, karar milletindir." diye konuştu.
- Erdoğan Bıyık MHP
Düzce Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık da İsmetpaşa Ortaokulu'nda aile üyeleriyle oyunu kullandı.
Sandık görevlileriyle selamlaşan Bıyık, seçimlerin Düzce'ye hayırlı olmasını diledi.
Ömer Küçük
Millet İttifakı'nın İYİ Parti
adayı Ömer Küçük ise oyunu kullanacağı Cumhuriyet İlkokuluna gelerek sandık görevlilerine kolaylık diledi.
Oyunu kullanan Küçük, 1116 numaralı sandığa zarfını attı.
Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Güncel
Kaynak: AA