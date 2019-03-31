Türkiye Sandık Başında

Niğde
Valisi Yılmaz Şimşek
ve eşi Çiğdem Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.
Şimşek çifti, 23 Nisan
Havacılar Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri için sandık başına gitti.
Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, ülke olarak önemli bir seçim yapıldığını söyledi.
Niğde genelinde 851 sandıkta vatandaşların oyunu kullandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Sandık çevrelerinde vatandaşların huzur ve güven ortamında hiçbir etki altında kalmadan oylarını kullanabilmeleri için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Yaklaşık bin 500 güvenlik gücümüz sandık çevrelerinde görev yapıyor. Diğer taraftan il ve ilçelerimizde kurulan seçim koordinasyon merkezleri de çalışmalarını sürdürüyor ve yarın sabaha kadar çalışmalarına devam edecek. İnşallah vatandaşın hür iradesinin sandıklara yansıdığı bir seçim yapmış oluruz."
Öte yandan, AK Parti
Niğde Milletvekili Selim Gültekin
, Kemal Aydoğan
İlkokulu'nda, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, eşi Mukaddes, oğlu Ramazan ve kızı Ayşe Peşin de Hamamlı Özgür Bilen
İlkokulu'nda, AK Parti Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
ve eşi Duygu Özdemir ise 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Emrah Özdemir, "Seçim sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın sandığa ilgisi oldukça fazla. Bu gerçekten sevindirici. Sandıktan çıkan sonuç milletimizin kararı olacak." dedi. CHP
Niğde Belediye Başkan Adayı Rasim Yılmaz
ve eşi Fisun Yılmaz da oyunu 23 Nisan Havacılar İlköğretim Okulu'nda kullandı.
Yılmaz çiftine CHP İl Başkanı Erhan Adem ve Merkez
İlçe Başkanı Kamil Davarcı da eşlik etti.
Yılmaz, "Uzun süredir adaylar konuştu şimdi konuşma sırası seçmenin. Her türlü karara saygımız var. 31 Mart seçimlerinin memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
23 Nisan, Niğde, Güncel
Kaynak: AA