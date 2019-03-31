31 Mart 2019, 15:12
»»

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Gazi İlkokulu'na gelen Alemdar, sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Oyunu 1076 nolu sandıkta kullanan Alemdar, 91 bin 622 seçmenin ilçedeki 277 sandıkta oy kullanacağını belirterek, "Milletimiz iradesini yansıtmak ve seçme hakkını kullanmak için sandık başına gidiyor. Şimdiden seçim sonuçlarının Serdivan'ımız, Sakarya'mız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Sandık sorumlularından, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerimize kadar bu önemli günde hemşehrilerimize yardımcı olan tüm görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı. belediye başkan adayı, AK Parti, Serdivan, Güncel
Kaynak: AA