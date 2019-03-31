Türkiye Sandık Başında

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla oyunu kullandı. Bahçelievler Mahallesi
'nde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki 1001 numaralı sandıkta oy verdikten sonra açıklama yapan Şentürk, kentte tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Vali Şentürk
, 393'ü polis, 126'sı jandarma olmak üzere 519 güvenlik görevlisinin görev yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"İlimizde seçim öncesi her türlü güvenlik tedbirlerini aldık. Seçimlerin huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla tedbirler alındı. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı ve herhangi bir sıkıntı olmaksızın devam ediyor. Vatandaşlarımız, özgür iradesini sandıklara yansıtacak. Demokrasinin gereği, seçimden sonrası kucaklaşarak, el birliği içinde ilimizi daha iyi bir noktaya getirmek üzere seçilecek arkadaşlarımızla hizmetleri götüreceğiz."
Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel
Kaynak: AA