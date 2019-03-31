Türkiye Sandık Başında

Çorlu
'da hastanelerde ya da evlerinde tedavileri süren 7 hasta, sağlık ekiplerince oy kullanacakları okullara götürüldü.
Ambulansla oy kullanacağı okula götürülen hastalardan birisi de 70 yaşındaki Ayşe Kayın'dı.
Yaşlı kadın evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Çorlu Atakent
Ortaokulu'na getirildi.
Burada 1548 numaralı sandıkta oyunu kullanan yaşlı kadın yine sağlık ekiplerini yardımıyla ambulansa alınarak evine götürüldü.
Kayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullanmaya gittiğini ve kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.
Atakent, Çorlu, Güncel
Kaynak: AA