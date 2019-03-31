Türkiye Sandık Başında (5)

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Şanlıurfa
'da karaciğer nakli olan 71 yaşındaki Zülfiye Karakeçili
, sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı. Merkez Eyyübiye
ilçesinin Direkli Mahallesinde oğlu Mustafa Karakeçili ile birlikte yaşayan Karakeçili, bir süre önce karaciğer, yetmezliği nedeniyle doku nakli oldu.
Rahatsızlığı nedeniyle sandık başına gidemeyen Karakeçili, oyun kullanması için yakınları, İl Sağlık Müdürlüğü
yetkililerinden yardım talep etti.
Eve gelen ekipler, Karakeçili'yi ambulansla aynı mahallede bulunan Direkli İlkokulunda 1087 Nolu sandıktar oyunu kullandı.
Sağlık ekiplerinin refakat ettiği Karakeçili, oyunu kullandıktan sonra evine götürüldü.
Mustafa Karakeçili, yaptığı açıklamada annesinin bir süre önce karaciğer nakli olduğunu söyledi.
Annesinin tedavisinin devam ettiğini anlatan Karakeçili, "Oy kullanmak vatandaşlık görevi, hepimizi buna dikkat ediyoruz. Annem de oyunu kullanmak istedi. Sağ olsun sağlık ekipleri bize yardımcı oldu. Annem oyunu sorunsuz kullandı. Sağlık ekiplerine teşekkür ederim" diye konuştu.
Karakeçili, Güncel
Kaynak: AA