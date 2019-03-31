31 Mart 2019, 10:15
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Türkiye Sandık Başında - Ameliyat Olan Vatandaş, Ambulansla Oy Kullanmaya Getirildi

Kahramanmaraş'ta ayağından ameliyat olan vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi.

Kahramanmaraş'ta ayağından ameliyat olan vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde ayağından ameliyat olan Duruş Pak (44), oy kullanması için, 112 Acil Servis ambulansıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki Fatih İlkokuluna götürüldü.

Sedyeyle taşınarak oyunu kullana Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağının kırılması sonucu ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun, yoksa nasıl oy kullanmaya gelecektik." dedi. Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA