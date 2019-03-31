Türkiye Sandık Başında - Necdet Takva Oyunu Kullandı

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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sürüyor.Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez, Edremit Hilmi Irak Ortaokulu'ndaki 1229 numaralı sandıkta, eşi Meral Bilmez ile oy kullandı.Vali Bilmez, daha sonra yaptığı açıklamada, kentte seçimlerin sorunsuz devam ettiğini söyledi.Halkın iradesini sandığa özgür ve sorunsuz şekilde yansıtması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Bilmez, seçimin hayırlı olmasını diledi.AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da Edremit Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Yusuf Turgut İlkokulu'nda 1046 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Takva, seçimin memlekete, halka hayır getirmesini diledi.