Türkiye Sandık Başında - Vali Aydın Baruş Oyunu Kullandı

Malatya Valisi Aydın
Baruş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Baruş ve eşi Nagihan Baruş Battalgazi
ilçesi Fatih
İlkokulu'na gelerek "2348" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Vali Baruş, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, demokratik hak ve sorumluluğunu yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.
Malatya genelinde seçim sürecinin saat 7'de başladığını belirten Baruş, "Seçim süreci bütün sandıklarda sükunet içerisinde devam ediyor. 13 ilçemizde 716 mahallemizde 2 bin 86 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşiyor. Seçime ilişkin tüm güvenlik tedbirleri alındı. Şu ana kadar herhangi tatsız olay meydana gelmedi. Güvenlik önlemlerimiz sürüyor. İnşallah Malatya'mız için ülkemiz için hayırlı bir seçim olur." dedi.
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Kaynak: AA