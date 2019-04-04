Türkiye Şarap İhracatına Odaklanacak

Şarap ihracatında milyar dolar seviyesine çıkabiliriz

Fransa'nın yıllık 15 milyar dolar şarap ihracatı yaptığını, Türkiye'den çok daha küçük olan Şili'nin şarap ihracatından yıllık 2 milyar Avro gelir elde ettiğini anlatan Uçak, "Türkiye'de şarap üretilen 120 farklı üzüm çeşidi var. Bu sektöre destek olduğumuz takdirde günümüzde 10 milyon dolar seviyesinde olan ihracatını milyar dolar mertebesine kısa sürede çıkarabiliriz. İzmir'de özellikle Urla ve çevresinde şarap sektörü ile ilgili bir ekosistem oluştu. Bu ekosistem ilerleyen dönemde ihracatımızın hızlı bir artış göstermesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

Urla'da faaliyet gösteren Urla Şarapçılığı ziyaret eden Urla Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Can Ortabaş ile bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, şarap üretimi ve ihracatı konularında görüş alışverişinde bulundu.

Urla Şarapçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Ortabaş; 22 yıl önce Uzbaş çiftliğini kurduklarını, şimdiki hali ile Uzbaş Arberatoryumunda 1900 farklı bitki çeşidi bulunan yeşil bir müzeye dönüştüğünü, ana faaliyeti Şarapçılık ve Bağcılık olan Urla Şarapçılık A.Ş.'nin 18 yıl içerisinde Anadolu'ya ait çeşitlerin ve yerel üzümlerin seleksiyonu, yeniden çeşitlendirilmesi ve hayata döndürülmesi için çalıştıklarını ve yıllık 300 bin şişe max. Üretim yaptıklarını, bunu da hiçbir zaman arttırmayacaklarını sadece kaliteye odaklanacaklarını belirtti.

Her yıl 80 bin kişi Urla bağlarını görmeye geliyor

Yaptıkları çalışmalar sonucunda Urla Şarapçılığın bugün 10 çeşit şarap üreten bir portföye ulaştığını dile getiren Ortabaş, "İyi tarım uygulamalarımız, dünya şarapçılığında bilinilirliğimiz, 2010 Arkitera ödülümüz var. Urla Karası'nın Dünya Üzüm Atlasına girmesi gibi gelişmeler bizlere gurur veriyor. Urla'da şarapçılık alanında yapılan yatırımlar agro ve gastro turizm meraklılarının gözlerini bu rotaya çevirtti. Urla Şarapçılık Bağlarını tanımaya gelen yıllık yaklaşık 100 bin civarındaki ziyaretçimiz aynı zamanda Urla'yı tanıma, Urla'da konaklama, yerel lezzetleri ile tanışma fırsatını da buluyor. Urla gastronomiye ve şarapçılığa gönül verenler için önemli bir rota haline gelmeye başladı" diye konuştu.

Türk şarabını en çok KKTC, Belçika ve İngiltere tercih etti

2018 yılında Türkiye'de 51 firma, 27 ülkeye 10 milyon 225 bin dolarlık şarap ihraç ederken ilk sırayı 1,8 milyon dolar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aldı. Belçika, 1,6 milyon dolarlık Türk şarabı tercih ederken, İngiltere 1.5 milyon dolarlık şarap ihracatı ile zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler