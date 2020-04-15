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Türkiye Satranç Federasyonu "23 Nisan" için etkinlik düzenleyecek

Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Türkiye için satranç" kampanyasını başlatıyor.

15.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:20
Türkiye Satranç Federasyonu
Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Türkiye için satranç" kampanyasını başlatıyor.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği anımsatılarak, "Biz dayanışma ve paylaşmanın gücüne inanıyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu olarak bugünlerin geçeceğine, birbirimize güç vererek, tedbirlere uyarak tüm zorlukları aşacağımıza, güzel ve sağlıklı günlere ulaşacağımıza inanıyoruz." denildi.
Açıklamada, daha önce 'Evde kalın, satrançla kalın' sloganıyla bir proje yapıldığı aktarılarak, "Bu ayın hepimiz için anlamı büyük. Bir yandan baharı müjdeliyor bir yandan da kurtuluş mücadelesinden çıkan bir ülkenin, TBMM'nin kuruluşunu simgeliyor ve tabii ki önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği büyük bayramı simgeliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi bir bayrama sahip olmak, bizim ne kadar şanslı ne kadar güçlü değerlere sahip bir ülke olduğumuzu anımsatıyor." ifadeleri kullanıldı.
Dostluk mesajlarının da verileceği yeni bir kampanyanın başladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı ile bu tarihi günlerde birlikte olmak istiyoruz. Dijital dünyada yüreklerimizi birleştireceğimiz kampanyamızın adı 'Türkiye için satranç' olacak. Sloganımız ise 'Türkiye için varız, satranç için varız.' Kampanyamızda herkes en fazla birer dakikalık videolar çekecek hem federasyonumuza gönderecek hem de kendi sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Videoda kampanyaya katılanlar Türkiye ve 23 Nisan ile ilgili düşüncelerini iki, üç cümle ile aktaracak."

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Spor
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