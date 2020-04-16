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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay?dan 23 Nisan için çağrı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye için satranç kampanyası başlattı.

16.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:01
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay?dan 23 Nisan için çağrı
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye için satranç kampanyası başlattı. TSF Başkanı Gülkız Tulay çektiği video ile kampayaya katılım çağrısında bulundu.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 23 Nisan ve satranç ile ilgili, 'Benim için satranç gücün, mücadelenin, dayanışmanın, geleceğe yapılan yatırımın adı. Benim için 23 Nisan, çocuğun, bayramın, ülkenin, Atatürk'e duyulan saygının adı. Benim için Türkiye, şanlı tarihimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin adı. Bir kampanya başlattık ve tüm ülkeye dalga dalga yayılsın istiyoruz. Sevgili asbaşkanım Ayşe Kardaş Ergezen, sevgili sporcumuz Hande Nur Şahin, sevgili sponsorumuz Murat Kolbaşı satranç için, Türkiye için siz de var mısınız' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Spor
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