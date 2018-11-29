Türkiye Satranç Federasyonundan Başkan Akkaya'ya Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 15:57



29 Kasım 2018 Perşembe 15:57

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve yönetim kurulu üyeleri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.Ziyarette, Konya'da yapılan 16 Yaş altı Satranç Olimpiyatı'na ilişkin Başkan Akkaya'ya bilgi veren Tulay, Akşehir'de yapılacak Türkiye Satranç Federasyonu faaliyetleri için karşılıklı istişarelerde bulunmanın önemine dikkat çekti.Satrancın önemli bir spor dalı olduğuna değinen Başkan Akkaya da özellikle genç beyinlerin bu spor dalı ile ilgilenerek hem zekalarını geliştireceğini hem de kötü alışkanlıklardan kurtulacağını belirterek yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.Başkan Akkaya günün anısına Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay'a "Nasreddin Hoca'nın ters çalışan saati"ni armağan etti.