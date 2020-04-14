Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Satranç Federasyonundan uzaktan hakem eğitimi

Türkiye Satranç Federasyonu, hakemlere online eğitim verilmesinin planlandığını duyurdu.

14.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:54
Türkiye Satranç Federasyonundan uzaktan hakem eğitimi
Türkiye Satranç Federasyonu, hakemlere online eğitim verilmesinin planlandığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için birbirinden önemli online eğitimler gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Bu süreçte bir araya gelmek, moral bulmak, sosyalleşmek ve bilgileri tazelemek için Türkiye Satranç Federasyonu olarak Merkez Hakem Kurulu koordinasyonunda, uzaktan eğitim yoluyla hakemlerimize eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda uzaktan eğitim yöntemiyle öncelikle il temsilcilerimiz ve il hakem kurullarımızla bir araya gelinecektir. Yapılan planlama doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu ve hakem eğitmenlerimiz ile illerde eğitimler verilecektir." denildi.
Örnek çalışmaların, İstanbul ve Ankara'da il temsilcilikleri koordinesinde başladığı da aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Hakem Kurulu, Türkiye, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Usain Bolt’un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Spor
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Neymar’ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Spor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
’Transferle ilgisi yok’ diyen Emre Mor’dan kaçtı iddialarına tepki Spor
"Transferle ilgisi yok" diyen Emre Mor'dan kaçtı iddialarına tepki
Beşiktaş’ın eski hocası Abdullah Avcı’dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Haberler ›› Spor ››Türkiye Satranç Federasyonundan uzaktan hakem eğitimi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:48: Denizlispor'da Özgür tam isabet - Spor 12:47: Akhisarspor'da Erhan'ın gözü kupada - Spor 12:47: Altınordu'da sabrın sonu Yusuf - Spor 12:42: Neymar'dan "7. Koğuştaki Mucize" paylaşımı: "Çocuk gibi ağladım" - Spor 12:34: Sivasspor'un en hırçın ismi Isaac Cofie - Spor 12:32: Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı - Spor 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber