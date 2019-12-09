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Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu ilk genel kurulu İzmir'de yapıldı

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonunun ilk genel kurulu İzmir'de gerçekleştirildi.

09.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:52Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu ilk genel kurulu İzmir'de yapıldı
Satranç Kulüpleri Federasyonunun ilk genel kurulu 'de gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, satranç alanında faaliyet gösteren derneklerin bir araya gelerek kurduğu federasyonun ilk genel kurul toplantısını İzmir Mövenpick Otel'de yaptığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon yönetim kurulu başkanı Selçuk Burak Haşıloğlu, yeni oluşumla Türkiye satrancını çok çok ileriye taşımayı hedeflediklerini bildirdi.
Kurulmalarından bu yana en çok Türkiye Satranç Federasyonu ile ne farklarının olduğuna dair soruların bulunduğunu aktaran Haşıloğlu, şunları kaydetti:
"Aslında farkı gayet açık, biri bir ülkenin sanayi ya da ticaret bakanlığı; diğeri o ülkenin meslek odaları ya da sanayi odalarının birliği gibi. Her ikisinin de hedefi ülkede sanayi ve ticaretin geliştirilmesidir. Satranç Kulüpleri Federasyonumuz Türkiye satrancının geliştirilmesi vizyonunu sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilecektir."
Federasyonun kurucu üyelerinden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise kurdukları federasyonun Türkiye Satranç Federasyonuna yardımcı olacağını ve işlerini kolaylaştıracağını belirtti.
Federasyonun kurulmasıyla ilgili bazı kesimlerin dile getirdiği rahatsızlıkların anlaşılamaz olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "Çünkü Satranç Kulüpleri Federasyonu satranç ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının birleşiminden meydana geliyor ve Türkiye satrancının büyümesini hedef alıyor. Ülke ve çocuklarımız açısından önemli bir hamledir. Bu nedenle federasyonumuzun kimseyi rahatsız etmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Hasan Kalyoncu, satranç sporcuları için istenilen zorunlu sağlık raporu hakkında konuyu meclise taşıyacaklarını ve gerekirse kanun teklifi vereceklerini aktardı.

Mövenpick Otel, Türkiye, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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