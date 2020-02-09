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Türkiye satranç şampiyonu Bursa'dan çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyespor satranç sporcusu Ataberk Eren, 2020 Satranç Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

09.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:06Türkiye satranç şampiyonu Bursa'dan çıktı
Büyükşehir Belediyespor satranç sporcusu Ataberk Eren, 2020 Satranç Kupası'nın sahibi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 2020 Türkiye Kupası müsabakaları Antalya'da sona erdi. 26 Ocak-2 Şubat tarihlerinde yapılan organizasyonda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 313 sporcu hamle yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 9 sporcuyla mücadele ettiği turnuvada Ataberk Eren, oynadığı 11 maçtan 9 puan toplayarak, 2020 Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyespor satranç takımı, 'ilkleri' gerçekleştirmeye devam ediyor. 2019 Gençler ve 2020 Küçükler kategorilerinde şampiyonluk alan yeşil-beyazlılar, Ataberk Eren'le Bursa'ya ilk kez Türkiye kupasını kazandırmayı başardı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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