Haberler » Güncel » Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde 15 Temmuz gazisi ve şehit... - Haber

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde 15 Temmuz gazisi ve şehit...

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçilen üyeler arasında 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile iki şehit yakını da bulunuyor.

26.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:46 Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde 15 Temmuz gazisi ve şehit...
Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçilen üyeler arasında 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile iki şehit yakını da bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyeleri belli oldu.
Heyete, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, ATV Genel Müdürü Metin Ergen, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Şenoba ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın oğlu Berkay Aydın, Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sonucu gazi olan Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi sonucu Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Necati Sayın'ın kızı ve şehit Fazıl Gürs'ün eşi Bilge Gürs seçildi.
Cumhurbaşkanınca belirlenen üyelerin yanı sıra mütevelli heyette, vakfın kuruluş senedine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcısı, TRT Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdürü de bulunuyor.

Turgut Aslan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:06   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Haber
00:05   AYBÜ'de "Libya–Türkiye İlişkileri" konferansı düzenlendi - Haber
00:04   (Ek Bilgilerle)Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2019 - Haber
00:01   (Ek Bilgilerle)KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:23   AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
27.12.2019 00:07:04