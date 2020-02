Türkiye şehitlerine ağlıyor! İşte ünlülerin paylaşımları

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN DUYGU DOLU MESAJLARI...

ŞAHAN GÖKBAKAR: Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti...Allah şehitlerimize rahmet eylesin.











DEMET AKALIN: Dualar sadece Mehmetçiğe











Hülya Koçyiğit: Mübarek gecede aldığımız haber , 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimize sabır diliyorum.







Türkan Şoray: Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı.& ; 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir.& ;











Fatma Girik: Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu.Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz.& ; Ülkeme barışın, huzurun bir an önce gelmesini diliyorum. Başımız sağ olsun.







Selda Alkor: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok çok& ; üzgünüm. Tüm Türkiye gibi kalbim yanıyor. Başta şehitlerimizin ailelerine ve tüm Türkiye'ye& ; sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce şifa bulmasını diliyorum.& ;







Hale Soygazi: Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı, çok üzücü. Başımız sağ olsun. Bir an önce bölgemizin kalıcı, barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyorum.











Ferhat Göçer: Acım o kadar derin ki duygularımı ifade edecek cümle kuramıyorum. Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.







Kerem Alışık: Canımız çok yandı, acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. 33& ; evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde& ; hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük& ; duam.







Kadim Yaşar: 33 kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü tüm yüreğimle yaşıyorum. Yüreğimiz parça parça. Tüm ülkemize ve acılı ailelerine sabır diliyorum. Bölgeye ve ülkemize kalıcı barış gelmesini diliyorum.







Aydan Şener: Ne söylesek az gibi geliyor böyle günlerde. Acımızı tarif edecek cümle bulamıyorum. Tüm dualarım Mehmetçiğimizle. Canım, canımız yanıyor. Şehitlerimize rahmet, tüm Türkiye'ye ve ailelerine baş sağılığı diliyorum.







Şahin Kendirci: Milletimizin başı sağ olsun. Abilerimi, kardeşlerimi kaybetmiş gibiyim. Allah ailelerine, bize ve tüm ülkemize sabır versin.& ;







ACUN ILICALI: Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.











ÜMİT BESEN: Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah'ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.







GAMZE ÖZÇELİK: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.. ya Rabb'im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sığınırız Allah'ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin











DENİZ SEKİ: Sözün bittiği yerdeyiz. Ne denilir, bu acı nasıl tarif edilir inanın bilmiyorum. Çok üzgünüm, dün geceden beri uyuyamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun canım ülkem.







KENAN DOĞULU: İdlib'de gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarının, ailelerinin, Türk Milleti'nin başı sağ olsun....